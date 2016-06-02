Президент Венецианской комиссии приветствует принятие изменений в Конституцию Украины в части правосудия

Соответствующее заявление Букиккио передано УНИАН.

Читайте такжеВ ЕС прокомментировали принятие изменений в Конституцию Украины в части правосудия, ожидают всеобъемлющей судебной реформе

"Я очень рад, что Верховная Рада Украины подавляющим большинством приняла эту важнейшую реформу. Все те, кто проголосовал за реформу, показали свою готовность ответственно действовать в интересах страны", - заявил президент ВК.

По его убеждению, это решение демонстрирует, что, несмотря на сложную ситуацию, Украина способна реализовывать серьезные реформы.

Букиккио напомнил, что Венецианская комиссия в течение многих лет помогала Украине работать над этой реформой, и тот факт, что приложенные усилия увенчались успехом, вызывает у него лично "глубокое удовлетворение".

"Это большой шаг вперед для Украины, который приближает ее к эффективному внедрению европейских стандартов в сфере верховенства права. Не легко будет внедрить эту реформу, но первый шаг уже сделан", - подчеркнул президент ВК.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 2 июня, приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (№3524). За это решение проголосовали 335 народных депутатов.