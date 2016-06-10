В ЕК снова заявляют, что визит Юнкера в Россию не означает "смягчения" позиции Брюсселя

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такую позицию она подтвердила в пятницу в Брюсселе.

В этой связи Андреева привела слова самого Юнкера, который сказал: «Я могу гарантировать, что в Санкт-Петербурге не будет смягчения европейской позиции».

Пресс-секретарь подчеркнула, что уже ранее в ЕК заявляли, что «это мероприятие будет возможностью обсудить отношения ЕС с Россией и более широкий круг вопросов».

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Как сообщал УНИАН, Петербургский международный экономический форум состоится 16-18 июня.

В его рамках во время встречи президент России Владимир Путин и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудят ситуацию в Украине, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В целом отношения Россия-ЕС - это обмен взглядами относительно текущих региональных проблем - это и Сирия, и Украина, но в целом - это попытка все же посмотреть, куда мы идем в отношениях России и ЕС, и даже на фоне сохранения имеющихся разногласий - какие есть возможности для поддержания и развития диалога", - отметил пресс-секретарь Путина.