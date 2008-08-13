НАТО поддерживает Грузию, осуждает Россию, но напрямую воевать не хочет
Генсек Альянса ставит точки над "i"
Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил 12 августа, что Грузия однажды станет членом Североатлантического альянса. На пресс-конференции в Брюсселе после встречи представителей альянса и Грузии, генсек обвинил Россию в несоразмерном применении силы, выразившемся в переносе боевых действий с территории Южной Осетии и Абхазии на основную территорию Грузии и в установлении морской блокады.
Однако, он подчеркнул, что "НАТО не рассчитывает на прямую военную роль в этом конфликте".
Яап де Хооп Схеффер отметил, что совет НАТО солидарен с грузинской стороной, поддерживает ее и подчеркивает "полное уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии." По словам генерального секретаря НАТО, Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии.
Главным приоритетом в решении конфликта генсек назвал немедленное прекращение боевых действий и возвращение к статус-кво, существовавшему до 6 августа, то есть "все силы должны быть на тех позициях, которые они занимали в тот день".
Совет НАТО приветствовал решение Грузии о прекращении огня и призвал Россию последовать грузинскому примеру. Генсеку альянса известно о заявлении президента РФ относительно завершения операции в Южной Осетии, однако Яап де Хооп Схеффер ожидает официального подтверждения и информации о том, как это заявление реализуется на месте.
Гуманитарную ситуацию в Грузии генсек Альянса охарактеризовал как "очень серьезную", сообщив о том, что НАТО уже поступил запрос от Грузии о гуманитарной помощи, и страны альянса уже оказывают эту помощь.