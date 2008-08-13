НАТО поддерживает Грузию, осуждает Россию, но напрямую воевать не хочет

Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил 12 августа, что Грузия однажды станет членом Североатлантического альянса. На пресс-конференции в Брюсселе после встречи представителей альянса и Грузии, генсек обвинил Россию в несоразмерном применении силы, выразившемся в переносе боевых действий с территории Южной Осетии и Абхазии на основную территорию Грузии и в установлении морской блокады.

Однако, он подчеркнул, что "НАТО не рассчитывает на прямую военную роль в этом конфликте".

Яап де Хооп Схеффер отметил, что совет НАТО солидарен с грузинской стороной, поддерживает ее и подчеркивает "полное уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии." По словам генерального секретаря НАТО, Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии.

Главным приоритетом в решении конфликта генсек назвал немедленное прекращение боевых действий и возвращение к статус-кво, существовавшему до 6 августа, то есть "все силы должны быть на тех позициях, которые они занимали в тот день".

Совет НАТО приветствовал решение Грузии о прекращении огня и призвал Россию последовать грузинскому примеру. Генсеку альянса известно о заявлении президента РФ относительно завершения операции в Южной Осетии, однако Яап де Хооп Схеффер ожидает официального подтверждения и информации о том, как это заявление реализуется на месте.

Гуманитарную ситуацию в Грузии генсек Альянса охарактеризовал как "очень серьезную", сообщив о том, что НАТО уже поступил запрос от Грузии о гуманитарной помощи, и страны альянса уже оказывают эту помощь.

Лента.ру