В МИД уверяют: безвизовый режим будет, однако ЕС "осталось пройти определенный путь"

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает 5 канал.

"Я убежден в том, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом будет. Мы придем к этому финишу, мы пересечем эту линию и будем ездить в страны шенгенской зоны с биометрическими паспортами без виз. Но осталось пройти определенный путь, и этот путь пройти осталось не нам, потому что мы свой путь уже прошли и мы выполнили все, что от нас требовалось ... свой путь должен пройти Европейский Союз", – отметил он.

По словам Кулебы, Евросоюз должен сформулировать норму относительно алгоритма прекращении действия безвизового режима со всеми странами-членами ЕС в случае роста миграционных рисков.

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"Последняя преграда, которую нужно преодолеть Европейскому Союзу – это сформулировать уже известную благодаря СМИ норму, каким образом будет прекращаться действие безвизового режима не только для Украины, не только для Грузии, а для любой страны, у которой есть безвизовый режим с ЕС в случае, если будут резко расти миграционные риски", – отметил посол.

Также он отметил, что на заседании стран-членов Европейского Союза в пятницу, 10 июня, не стоит ждать важных решений, поскольку европарламентарии будут обсуждать исключительно алгоритм действия этой нормы.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.