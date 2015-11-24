ГПУ: По люстрационному закону из прокуратуры уволили более 200 сотрудников

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что, согласно закону «Об очищении власти», из органов прокуратуры был уволен 201 прокурорско-следственный работник.

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, органы прокуратуры Украины продолжают осуществлять меры по выполнению требований люстрационного закона.

"По состоянию на 24 ноября 2015 года из органов прокуратуры уволен 201 прокурорско-следственный работник, что составляет почти 24% общего количества люстрированных лиц в государстве (842 человека)", - говорится в сообщении.

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В частности, из них в центральном аппарате уволено 66 работников, в прокуратурах регионального и местного уровня – 129, в Национальной академии прокуратуры Украины – 6.

"Во исполнение требований п. 2 Заключительных и переходных положений закона «Об очищении власти» приказами генерального прокурора Украины уволено 115 прокурорско-следственных работников, которые в период с февраля 2010 года по февраль 2014 года занимали соответствующие руководящие должности в Генеральной прокуратуре и прокуратурах областного уровня и к которым применяется запрет занимать должности в органах государственной власти на основании критериев, определенных ч. 1 ст. 3 указанного закона", - говорится в сообщении.

Также утверждается, что приказами руководителей прокуратур регионального уровня на этих же основаниях, в соответствии с требованиями п. 2 заключительных и переходных положений закона, уволен 21 работник, включая 8 руководителей структурных подразделений.

В сообщении отмечается, что, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 16 октября 2014 года № 563 и утвержденным графикам, начиная с марта 2015 года, ГПУ и подчиненными прокуратурами начаты люстрационные проверки в отношении работников органов прокуратуры.

"С начала таких проверок на основании критериев, определенных п.п. 1-8 ч. 2 ст. 3 закона, приказами генерального прокурора Украины уволены 18 прокурорско-следственных работников центрального аппарата, которые в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года занимали соответствующие руководящие должности в Генеральной прокуратуре и прокуратурах областного уровня и не уволены с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию", - отмечается в сообщении.

В то же время утверждается, что в период с марта по апрель 2015 года по указанным критериям в территориальных и военных прокуратурах приказами генпрокурора с занимаемых должностей уволены еще 16 работников, в частности, прокурор Житомирской области, прокурор города Киева, военные прокуроры Центрального и Южного регионов Украины, первые заместители прокурора Николаевской и Ривненской областей, по одному заместителю прокурора Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей и города Киева, а также прокурора города Запорожья, одного прокурора района в Одесской области и двух прокуроров районов города Киева.

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"По результатам проверок выполнения требований ч. 3 ст. 1 и п. 12 ч. 2 ст. 3 закона уволены 11 работников органов прокуратуры, причастных к совершению в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года процессуального руководства и поддержания государственного обвинения в судах в отношении участников мирных акций протеста, которые были освобождены от уголовной ответственности на основании законов Украины от 29 января 2014 года № 737-VII и от 21 февраля 2014 года № 743-VІІ", - говорится в сообщении.

Кроме того, во исполнение требований указанного порядка Генпрокуратурой, согласно определенных законом критериев по запросам других государственных органов власти и органов местного самоуправления, проведены соответствующие проверки по этим вопросам в отношении около 200 тысяч человек, по их результатам даны официальные ответы запрашивающим.