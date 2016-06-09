Гройсман обсудил с послами стран Вышеградской группы направления углубления сотрудничества

Стороны обсудили направления углубления сотрудничества стран и планы правительства относительно проведения реформ в Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в сообщении, Гройсман рассказал, что правительство сконцентрирует усилия на достижении макроэкономической стабильности и создание условий для стабильного экономического роста, содействии улучшению бизнес-климата, проведении судебной реформы, борьбе с коррупцией и повышении качества государственного управления. Также среди важных направлений работы правительства - реформа государственной службы, дерегулирование, публичная приватизация и конкурсное назначение руководства государственных предприятий. Вскоре будет завершена реорганизация контролирующих структур и будет запущено электронное декларирование чиновников.

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Одной из ключевых реформ, над которой работает правительство, является реформирование таможенной службы Украины, отметил Гройсман. В этом контексте он высказался за обмен информацией об обращении товаров между таможенными органами стран. "Существуют схемы серой контрабанды, которые губительны как для нас, так и для вас", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина выполнила все обязательства, предусмотренные Планом действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, и ожидает положительного решения Европейского Союза. "Это вопрос не для украинской власти, а украинских граждан", - отметил он. Гройсман также поблагодарил послов стран Вышеградской группы за поддержку относительно либерализации ЕС визового режима для Украины.

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Собеседники, среди прочего, также обсудили вопросы привлечения инвестиций, направления дальнейшего сотрудничества стран и продолжение политики санкций в отношении Российской Федерации.

Полномочный Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень отдельно выразил готовность Венгрии продолжать помогать в реабилитации тяжело раненых воинов АТО.

Послы стран Вышеградской группы поблагодарили Премьер-министра за инициативу встречи. Собеседники заверили в поддержке Украины на пути реформ и преданности продолжении политики санкций в отношении Российской Федерации.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, Временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Генрих Сасай, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Иван Почух.