Для возвращения украденных Януковичем денег, нужны решения украинских судов - Transparency International

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

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Он подчеркнул, что возвращение украденных средств – это дело не месяцев, или даже года, а это очень большой и длительный процесс, в котором действительно нужна эффективная деятельность как новых антикоррупционных структур, так и Генеральной прокуратуры, которая отвечает за подготовку представления в суд дел в отношении фигурантов режима Януковича, так и представления интересов государства в судах.

«Мы сейчас имеем достаточно сложную ситуацию, потому что только при условии наличия приговоров в Украине мы сможем активизировать нашу международную позицию. Первым шагом для того, чтобы международные суды начали работать по Януковичу и его партнерам по разграблению государства, нам нужны приговоры в Украине, нам нужна конфискация их имущества в Украине», - подчеркнул Юрчишин.

По его словам, что бы ни говорили представители украинской власти, все механизмы для этого уже созданы.

Также Юрчишин отметил, что «атаки на новые антикоррупционные структуры и новые антикоррупционные механизмы будут проводиться постоянно».

Он заявил, что на пути эффективной борьбы с коррупцией есть очень много преград, и первая проблема – слабая политическая воля.

«Общество ждет не разговоров, а конкретных результатов. В антикоррупции это очень простые результаты – это количество посаженных топ-чиновников и средства, которые возвращены в результате этих процессов в бюджет Украины», - подчеркнул Юрчишин.

В связи с этим, сказал он, Transparency International видит свою задачу в максимальном экспертном сопровождении работы как правоохранительных органов, так и законодательных и исполнительных ветвей власти в Украине в том, чтобы борьба была эффективной.

Представители Transparency International сообщили, что провели встречи с президентом Украины Петром Порошенко и генеральным прокурором Юрием Луценко.

По их словам, глава государства высказал просьбу максимально посодействовать в возвращении активов Януковича в Украину.

«Почему нужно такое содействие? Потому что, на самом деле, спрут Януковича фактически очень похож на мафиозные образования, с которыми когда-то сражались в Италии и в странах Латинской Америки, он пустил свои щупальца не только в Украине. Средства, которые украдены у нас с вами, в результате отмывания оказались в развитых странах», - пояснил Юрчишин.

Он напомнил, что часть из этих средств заморожена. «Но, учитывая преступное бездействие украинской власти, мы имеем все шансы потерять эти средства, и лишь активная позиция нового генерального прокурора, которую он обещал и должен доказать своей деятельностью, всей команды власти с привлечением как украинских экспертов, так и международных экспертов, и постоянная коммуникация в этом процессе при помощи вас с обществом, может обеспечить возврат этих средств», - считает Юрчишин.