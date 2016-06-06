Transparency о расследовании преступлений режима Януковича: правоохранительная система Украины не показала результатов

С заявлением по поводу визита председателя правления Transparency International Хосе Угаса в Украину выступила эта международная правозащитная организация совместно с адвокатами Небесной сотни и другими антикоррупционными организациями.

"В феврале 2014 года в результате Революции достоинства экс-президент и его ближайшее окружение сбежали за границу, где и успешно скрываются поныне...Украинское общество ожидает наказания виновников...Сегодня уже вторая половина 2016 года, а украинская правоохранительная система не показала результатов: ни одного обвинительного приговора в отношении организаторов и чиновников, ни одного доллара не возвращено государству", - говорится в заявлении на сайте Transparency International.

Как отмечается, правоохранительная система ведет себя пассивно, чаще находясь в роли наблюдателя, уголовные производства открываются преимущественно благодаря проактивной позиции гражданского общества и журналистов-расследователей.

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"Наши организации приветствуют визит в Украину председателя правления Transparency International Хосе Угаса...Насколько нам известно, в рамках визита Хосе Угаса запланировано провести встречи с первыми лицами государства и руководителями правоохранительных структур...", - заявляют правозащитники.

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Как отмечается, подписанты заявления просят Угаса акцентировать внимание на том, что действия экс-президента и его ближайшего окружения требуют повторного детального изучения и анализа на предмет коррупционных и экономических уголовных правонарушений.

"Отсутствие наказания для представителей режима. Януковича и собственно самого В. Януковича подрывает веру в верховенство права на начальном этапе формирования новых антикоррупционных органов...Призываем Генеральную прокуратуру Украины применить институт совместных международных следственных групп, приобщив к расследованиям уголовных преступлений Януковича и его приспешников", - говорится в заявлении.