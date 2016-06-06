Порошенко попросил главу Transparency International помочь вернуть выведенные Януковичем активы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Угас подтвердил готовность Transparency International, самой авторитетной антикоррупционной сети в мире, развивать сотрудничество с компетентными органами Украины в расследовании коррупционных дел, в частности, по выявлению и возврату активов, которые были незаконно выведены бывшими должностными лицами за пределы страны.

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Он отметил, что Украина в сфере антикоррупционного законодательства является одной из самых прозрачных стран мира, но при этом обратил внимание на необходимость выполнения всех законодательных изменений в сфере борьбы с коррупцией.

Во встрече также приняли участие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и министр иностранных дел Павел Климкин.