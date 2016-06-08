Петренко: уголовное дело против Яценюка – это месть судей за позицию НФ по судебной реформе

Об этом во вторник, 7 июня, заявил Министр юстиции Украины, представитель «НФ» Павел Петренко.

Он отметил, что старая судебная система оказывала огромное сопротивление голосованию за реформу в части правосудия, предусматривающую очистку системы судопроизводства. Однако, парламент принял соответствующее законодательство, в том числе благодаря жесткой позиции «Народного фронта», министерства юстиции и личной позиции лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка, который присутствовал в зале и фактически убеждал депутатов, что надо делать эту реформу».

Министр подчеркнул, что «Народный фронт» ожидал, что будут попытки мести со стороны судей, которые работают в старой системе. Первым свидетельством этого является то, что один из киевских судов по заявлению одного из одиозных псевдооппозиционных депутатов Каплина обязал правоохранительные органы расследовать надуманное уголовное дело против лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.

Павел Петренко напомнил, что надуманное уголовное дело о якобы получении взятки Арсением Яценюком было возбуждено в прошлом году и было частью информационной войны против его правительства.

Это дело было закрыто правоохранительными органами после публичного расследования в связи с тем, что отсутствует даже событие преступления, подчеркнул он: «Правоохранительные органы, проведя полный комплекс следственных действий, установили, что не было даже факта и возможности такой ситуации, описанной заявителями, которые пытались делать провокацию. То есть, это полностью надуманное уголовное дело».

Петренко подчеркнул, что это является «сигналом мести со стороны судей, которые были назначены еще Януковичем, «Народному фронту» и лично Арсению Яценюку за позицию относительно судебной реформы.

«Я бы им рекомендовал лучше начать учить законодательство, готовиться к конкурсам и проверять свое имущественное состояние. Если они считают себя честными и некоррупционным судьями, то могут пойти на конкурсы и попытаться попасть в новую судебную систему. Если у них есть проблемы с законом, с профессиональным уровнем – тогда им не место в судебной системе», - подчеркнул он.

«Украинцы требуют нового качества суда, новых лиц и нового подхода к праву и справедливости», - добавил министр.