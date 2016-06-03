Верховная Рада пока не получала представление президента на членов ЦИК

Об этом УНИАН сообщил источник в парламенте.

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко заявил, что внес в Верховную Раду представление о назначении нового состава Центральной избирательной комиссии.

"Есть приятная новость... Перед пресс-конференцией я подписал письмо в Верховную Раду относительно кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии", - сказал глава государства.

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На уточняющий вопрос относительно фамилий этих кандидатур глава государства ответил: "Я думаю, что это вы увидите в парламенте. Это люди, которые поданы в соответствии с законодательством. Мы провели консультации с фракциями, и я подал представление".

Справка УНИАН. У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.