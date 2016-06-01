Верховный суд России отказался пересмотреть приговор Сенцову и Кольченко

Об этом говорится в решении суда, передает корреспондент УНИАН.

«Отказать в кассационной жалобе для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», - говорится в сообщении.

Решение об отказе в рассмотрении жалобы на приговор было принято еще 30 мая судьей военной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.

В то же время адвокат Сенцова Владимир Самохин сообщил УНИАН, что на данный момент у защиты на руках нет этого решения.

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«Ситуация была такая: после осуждения их Северо-Кавказским военным судом была подана кассационная жалоба, она не была удовлетворена. Нам отказали в производстве в военной коллегии в Верховном суде. В дальнейшем мы подали кассационную жалобу, Верховный суд запросил дело для изучения, и, видимо, отказались его заново рассматривать, то есть не вынесли его на рассмотрение президиума Верховного суда России», - сказал адвокат.

По словам Самохина, это означает, что нарушений в решениях судов низшей инстанции в Верховном суде РФ не нашли.

Он также добавил, что эта жалоба рассматривалась без участия адвокатов.

Как сообщал УНИАН, Сенцов и Кольченко были осуждены Северо-Кавказским военным окружным судом РФ к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Им было предъявлено обвинение в якобы подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и партии «Единая Россия» в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к российской стороне с просьбой передать на родину украинских полизаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко. Они уже заполнили и подписали документы на экстрадицию в Украину.