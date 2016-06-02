Порошенко направился в Раду, где сегодня состоится "судьбоносное голосование"

В частности, Порошенко выразил надежду, что отныне присутствие президента на молитвенных завтраках станет доброй традицией.

"Молитвенные завтраки с участием представителей религиозных организаций, государственных деятелей, политиков, чиновников, общественных лидеров, бизнесменов, являются доброй и многолетней традицией многих во демократических странах. И теперь эта традиция приживается и у нас, в Украине, в самые драматические времена нашей новейшей истории", - отмечают в пресс-службе главы государства.

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"От вас отправляюсь в Верховную Раду, где сегодня состоится судьбоносное голосование. Я желаю председателю Верховной Рады, премьер-министру Украины, народным депутатам, лидерам фракций мудрости и единства. Уверен в том, что каждый из нас твердо помнит о своем долге перед украинским народом. И после молитвы они сейчас вернутся в парламент и поддержат изменения в Конституцию", - цитирует слова президента его пресс-служба.