Комитет ВР рекомендовал принять президентский проект изменений в Конституцию в части правосудия - депутат

Об этом народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко сообщил на своей странице в Twitter.

"Комитет правовой политики рекомендовал ВР принять окончательно как закон проект изменений в Конституцию относительно правосудия", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 2 февраля Верховная Рада предварительно одобрила законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".

1 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада 2 июня должен проголосовать за судебную реформу.

Сегодня запланировано рассмотрение президентского Закона "О судоустройстве и статусе судей", который тесно взаимосвязан с проектом изменений к Конституции в части правосудия.