Медведев: Российские войска начали новую операцию в Южной Осетии
10:05, 09 августа 2008Политика
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"По принуждению к миру"
Российские миротворцы приступили к "операции по принуждению к миру" в зоне грузино-южноосетинского конфликта. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
"Наши миротворцы и приданые им части в настоящий момент осуществляют операцию по понуждению грузинской стороны к миру. На них также лежит ответственность по защите населения. Всем этим мы сейчас занимаемся", - заявил Медведев.
Ранее сообщалось, что в район боевых действий прибыли танковые, мотострелковые и разведподразделения со штатной боевой техникой. Штурмовая авиация сосредоточена на ближайших российских аэродромах.
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