Медведев: Российские войска начали новую операцию в Южной Осетии

Российские миротворцы приступили к "операции по принуждению к миру" в зоне грузино-южноосетинского конфликта. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"Наши миротворцы и приданые им части в настоящий момент осуществляют операцию по понуждению грузинской стороны к миру. На них также лежит ответственность по защите населения. Всем этим мы сейчас занимаемся", - заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что в район боевых действий прибыли танковые, мотострелковые и разведподразделения со штатной боевой техникой. Штурмовая авиация сосредоточена на ближайших российских аэродромах.