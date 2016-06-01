Германия подтверждает обещание о введении безвизового режима Украины с ЕС

16:51, 01 июня 2016
Политика
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Германия подтверждает политические обещания относительно введения безвизового режима Украины с Евросоюзом.

Штайнмайер Штайнмаер / REUTERS

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщил в "Твиттере"  посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Глава МИД Германии Ф.-В.Штайнмайер: Берлин подтверждает политические обещания Киеву относительно введения безвизового режима", - сообщил посол по итогам совместной пресс-конференции с главой немецкого МИДа в Берлине.

По словам Андрея Мельника, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин также провел встречу с главой МВД Германии Томасом де Мезьером. В центре внимания этой встречи был безвизовый режим для Украины.

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