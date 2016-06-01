У Меркель не видят оснований для отмены санкций против России - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы правительства ФРГ Кристиане Виртц.

"Я могу только сказать вам, что канцлер ведет разговоры с министром иностранных дел и что оба согласны с тем, что Минский процесс нужно продолжать, и канцлер в настоящее время вообще не видит оснований для отмены санкций", - сказала Виртц.

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Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что некоторые страны Европейского Союза скептичны к продлению санкций против РФ. По его словам, непонятно, решат ли все 28 стран продлить действие санкций против России.

Вместе с тем, представитель Штайнмайера затем добавил, что слова главы немецкого МИД противоречили правительственной позиции в отношении кризиса в Украине и противоречили итоговой декларации лидеров "Большой семерки", которую они недавно приняли на саммите в Японии.

Как сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, в Берлине сегодня находится с визитом министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "В Берлине стартовала встреча Климкина с его немецким визави Штайнмайером", - сообщил Мельник.

Ранее иностранные СМИ утверждали, что в ФРГ рассматривают возможность ослабления санкций против России в обмен на сотрудничество Москвы при проведении местных выборов на временно оккупированной части Донбасса.

По итогам саммита в Исэ-Шими в Японии лидеры стран "Большой семерки" заверили, что готовы усилить санкции против РФ, в случае необходимости, из-за ее действий в Украине.