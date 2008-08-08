Симоненко: Саакашвили - это "птенец из гнезда штатовского орла"

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявляет, что Украина должна немедленно отозвать своих военных из Грузии и прекратить поставлять оружие в эту страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, П.СИМОНЕНКО отметил, что “Компартия решительно осуждает агрессивную политику режима СААКАШВИЛИ, которая привела к эскалации ситуации в Кавказском регионе вплоть до объявления войны, о чем свидетельствует его приказ о всеобщей мобилизации».

По его словам, грузинско-осетинский конфликт должен быть решен исключительно мирным путем, а не силой и ценой человеческих жизней. «Но СААКАШВИЛИ - это птенец из гнезда штатовского орла, и его политика – это отражение агрессивно-гегемонистской политики США и их НАТОвских сателлитов», - сказал лидер КПУ

П.СИМОНЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, как Верховного главнокомандующего, и от министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА «немедленно вернуть домой украинских военных, которые находятся сейчас в Грузии, и прекратить вооружать президентского кума СААКАШВИЛИ».

«Украина должна немедленно отозвать своих военных, которые находятся в Грузии, и прекратить поставлять оружие СААКАШВИЛИ», - заявил отметил П.СИМОНЕНКО.