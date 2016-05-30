В ГПУ анонсировали создание Генинспекции по поиску взяточников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первой пресс-конференции на посту сегодня в Киеве.

"Для выявления тех, кто берет взятки, кто незаконно открывает или за вознаграждение закрывает дела, будет создана Генеральная инспекция ГПУ по образцу генинспекции Департамента юстиции США. У нас есть договоренность о сотрудничестве как методологически, так и программно и кадрово с посольством США", - заявил он.

"Я рассчитываю, что в июле в Украину приедет Богдан Витвицкий, американский юрист украинского происхождения, общественный деятель, помощник федерального прокурора подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, юридический консультант посольства США в Киеве", - добавил Луценко.

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По словам генпрокурора, при участии Витвицкого в США были осуждены 11 участников мошеннической сговора, в том числе бизнесмены, юристы, оценщики, банкиры.

"Это человек, который знает, что такое властная мафия", - отметил Луценко.

Генпрокурор рассчитывает, что Витвицкий даст согласие возглавить конкурсную комиссию по отбору в Генеральную инспекцию при ГПУ.