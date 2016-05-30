В ГПУ анонсировали создание Генинспекции по поиску взяточников
Новоназначенный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что помощник федерального прокурора Департамента юстиции США, американский юрист украинского происхождения Богдан Витвицкий возглавит конкурсную комиссию по отбору в Генеральную инспекцию ГПУ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время первой пресс-конференции на посту сегодня в Киеве.
"Для выявления тех, кто берет взятки, кто незаконно открывает или за вознаграждение закрывает дела, будет создана Генеральная инспекция ГПУ по образцу генинспекции Департамента юстиции США. У нас есть договоренность о сотрудничестве как методологически, так и программно и кадрово с посольством США", - заявил он.
"Я рассчитываю, что в июле в Украину приедет Богдан Витвицкий, американский юрист украинского происхождения, общественный деятель, помощник федерального прокурора подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, юридический консультант посольства США в Киеве", - добавил Луценко.
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По словам генпрокурора, при участии Витвицкого в США были осуждены 11 участников мошеннической сговора, в том числе бизнесмены, юристы, оценщики, банкиры.
"Это человек, который знает, что такое властная мафия", - отметил Луценко.
Генпрокурор рассчитывает, что Витвицкий даст согласие возглавить конкурсную комиссию по отбору в Генеральную инспекцию при ГПУ.