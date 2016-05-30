В МИД год существовал спецштаб для координации действий по освобождению Савченко – Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу «Интер».

«У нас год существует в МИД специальный штаб, который посвящен освобождению Надежды. Сотни часов было проведено в координации усилий, где были задействованы спецслужбы, отдельные общественные деятели, дипломаты, причем дипломаты по всему миру, начиная от нашего консула в Ростове, который сыграл очень важную роль, наших дипломатов в Брюсселе, Вашингтоне, Париже, Берлине. Это очень кропотливая, тяжелая и непростая работа», - заявил Порошенко.

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«Нам помогал весь мир и без санкций ничего не было бы, без твердой позиции лидеров европейских стран, США, Японии, Австралии ничего не было бы, без решительной резолюции Европарламента ничего не было бы. Но, главное, без мощной позиции внутри Украины также ничего не произошло бы... Большое количество людей помогало мне сделать это», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.