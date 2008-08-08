Данилишин: время создавать госпрограммы и время сокращать их
00:50, 08 августа 2008Политика
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На повестке дня - оптимизация
На следующем заседании Кабинета Министров Украины планируется рассмотреть вопрос об оптимизации государственных целевых программ, а также о сокращении их числа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции заявил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.
Он отметил, что, в частности, планируется оптимизировать, а возможно, и ликвидировать программы, которые имеют проблемное финансирование либо дублируются.
«Правительство, стремясь не распылять средства по разным программам, которые в большей степени повторяют друг друга, намерено сосредоточиться на финансировании тех программ, которые имеют наиболее важное значение для экономики», - сказал министр.
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