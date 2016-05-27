УКРОП выдвинул адвоката Корбана кандидатом на промежуточных выборах в ВР

Соответствующее решение было принято на 8-м съезде Укропа 27 мая в Киеве, участие в котором принял 41 делегат. Выдвиженцы партии будут бороться за мандаты во всех семи округах, где назначены выборы, говорится в сообщении на сайте партии.

В округе № 23 в Волынской области от партии будет баллотироваться Ирина Констанкевич, депутат облсовета, педагог, заместитель председателя правления благотворительного фонда "Фонд Игоря Палицы "Только вместе";

в округе № 27 в Днепропетровске - правозащитница и адвокат Оксана Томчук, которая представляла интересы Геннадия Корбана во время судебных процессов над ним в 2015-2016 годах;

в округе № 183 в Херсоне - Александр Книга, директор, художественный руководитель областного музыкально-драматического театра; в округе № 151 в Полтавской области - Инна Авраменко, волонтер, депутат областного совета;

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в округе № 206 в Чернигове - Ярослав Гирич, общественный деятель, гендиректор медицинской компании "УМПК-групп";

в округе № 114 в Луганской области - Роман Бручко, ученый, общественный активист, соучредитель ООО "Сапфир Украина"; в округе № 85 в Ивано-Франковской области - Виктор Шевченко, предприниматель, депутат областного совета от Укропа.

В партии подчеркнули, что во всех округах отдавали предпочтение местным выдвиженцам.

"Мы провели консультации с областными организациями и согласовали их предложения. Это ваше решение и наша общая ответственность", - обратился к делегатам Тарас Батенко, избранный председателем политсовета Укропа 13 мая.