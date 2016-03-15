Прокуратура обжалует освобождение Корбана под домашний арест

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после окончания судебного заседания в Днепровском районном суде Киева журналистам сообщил прокурор Александр Галинченко.

“Сегодня суд безосновательно изменил меру пресечения Корбану с содержания под стражей на домашний арест. Прокуратура будет изучать и принимать решение относительно обжалования этого решения в апелляционном порядке”, - сказал Галінченко.

Вместе с тем он выразил мнение, что Апелляционный суд Киева сегодня подтвердил правильность избранной ранее меры пресечения Конрбану — содержания под стражей.

Напомним, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

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Печерский райсуд Киева вынес решение о его домашнем аресте на два месяца - до 31 декабря 2015 года.

28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Адвокаты подали апелляцию на это решение.

Сегодня, 15 марта, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Днепровского райсуда об избрании Корбану меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 апреля.

Позже сегодня судья Чаус по ходатайству адвокатов изменил Корбану меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.