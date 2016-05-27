Порошенко поручил повысить зарплату сержантам
Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку повысить денежное обеспечение сержантского состава Вооруженных сил Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время встречи с сержантским составом на базе учебного центра высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины в Житомирской области.
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«Господин министр (обороны Украины Степан Полторак - УНИАН), я поручаю вам повысить денежное обеспечение сержантского состава, потому что я не считаю, что хорошо, когда отличие от денежного обеспечения контрактника, который только что пришел на военную службу, и сержанта, который уже служит младшим командиром, сегодня сколько составляет? 200, 300, 400 гривен – это неприемлемо», - заявил он.
«Мы повысили общий размер денежного обеспечения, сегодня надо обеспечить рост специалистов, сержантов, младших командиров, чтобы, кроме патриотической мотивации, мы имели и финансовую мотивацию», - сказал президент.