Порошенко поручил повысить зарплату сержантам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время встречи с сержантским составом на базе учебного центра высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины в Житомирской области.

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«Господин министр (обороны Украины Степан Полторак - УНИАН), я поручаю вам повысить денежное обеспечение сержантского состава, потому что я не считаю, что хорошо, когда отличие от денежного обеспечения контрактника, который только что пришел на военную службу, и сержанта, который уже служит младшим командиром, сегодня сколько составляет? 200, 300, 400 гривен – это неприемлемо», - заявил он.

«Мы повысили общий размер денежного обеспечения, сегодня надо обеспечить рост специалистов, сержантов, младших командиров, чтобы, кроме патриотической мотивации, мы имели и финансовую мотивацию», - сказал президент.