Зарплата рядовых контрактников составит не менее 7 тысяч гривен - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил над брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины, подполковник Алексей Чернобай.

"В рамках государственного бюджета на 2016 год Министерству обороны утверждены расходы в сумме 55,5 млрд грн или 2,45% ВВП. По сравнению с прошлым годом ресурс оборонного ведомства увеличился на 7,6 млрд грн или на 16%", - сказал Чернобай.

Из утвержденной суммы, отметил он, 11,4 млрд грн или 20% назначается на развитие вооружения, военной техники, а 3,2 млрд грн или 6% - на подготовку Вооруженных сил.

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"Расходы на тыловое обеспечение составляют 6,5 млрд грн. На выплату единовременных пособий военнослужащим и членам их семей - 1 млрд грн, на строительство жилья для военнослужащих - 700 млн грн", - сказал прес-секретарь Минобороны.

Он отметил, что утвержденный ресурс позволит существенно увеличить денежное довольствие военнослужащих.

"В частности рядовой военнослужащий по первому контракту будет получать не менее 7 тыс грн в месяц, а командир бригады - более 14,5 тыс грн", - сообщил Чернобай.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко заявил, что с 1 января 2016 года планируется увеличение денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По его словам, военнослужащий по контракту будет получать 7 тыс. грн, командир бригады - 14 тыс., командир батальона - 12 тыс., командир роты - 10 тыс., командир взвода - 9 тыс. грн.

25 декабря Верховная Рада приняла госбюджет-2016, которым предусмотрено увеличение финансирования армии на 21% - до 55,6 млрд грн, по сравнению с 45,8 млрд грн, выделенными в 2015 году.