Обмен некоторыми заложниками не является достаточным для снятия санкций с России - МИД Австрии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове на брифинге после открытия почетного консульства сказал генеральный секретарь Министерства иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

Читайте такжеОсвобождение Савченко не должно быть условием для ослабления санкций в отношении РФ - Маккейн

“Нет, мы абсолютно не считаем это достаточным (обмен некоторыми заложниками — УНИАН) . У нас очень четкая позиция в этом отношении: санкции могут быть сняты только в том случае, когда будут полностью выполнены Минские договоренности”, - сказал он.

Линхарт также положительно отметил факт обмена заложниками и выразил убеждение, что это улучшит доверие между сторонами конфликта.

“Мы верим, что такие шаги, которые способствуют улучшению доверия, могут привести к положительному результату в выполнении Минских договоренностей”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.