Украина планирует расширить "список Савченко" - Климкин
10:45, 27 мая 2016Политика
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Украина планирует расширить "список Савченко" - перечень лиц, ответственных за похищение, незаконное удержание и фабрикации дела против украинской летчицы.
Расширение санкционного списка производится ради освобождения других украинских политзаключенных из РФ / Фото УНИАН
Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина.
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"У нас есть список. Мы его сейчас будем расширять", - заявил Климкин.
Министр отметил, что это связано с вынесением в Чечне приговора украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.
По его словам, параллельно ведутся переговоры с Россией относительно обмена украинских политзаключенных на задержанных в Украине российских военных.
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