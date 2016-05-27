Украина планирует расширить "список Савченко" - Климкин

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина.

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"У нас есть список. Мы его сейчас будем расширять", - заявил Климкин.

Министр отметил, что это связано с вынесением в Чечне приговора украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

По его словам, параллельно ведутся переговоры с Россией относительно обмена украинских политзаключенных на задержанных в Украине российских военных.