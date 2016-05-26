Климкин: ведутся переговоры с РФ об обмене украинских политзаключенных на задержанных в Украине военных

Об этом он рассказал в эфире программы "Право на власть", передает ТСН.

Таким образом, глава МИД подтвердил слова адвоката Марка Фейгина. При этом, Климкин высказал надежду, что следующим этапом в переговорах станет освобождение украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.

"Думаю, что это вопрос ближайших недель. Об условиях пока не хочу говорить", - сказал глава украинского МИД.

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Впрочем добавил, что переговоры будут вестись по сценарию освобождения Савченко.

Как сообщал УНИАН, адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин утверждает, что, по информации от первоисточников, на Донбассе в ходе боевых действий попали в плен и другие российские военнослужащие, кроме задержанных год назад российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.