Украина на пути к отмене виз достигла реального прогресса – евродепутат

Об этом в интервью Радио Свобода заявила докладчик по вопросу визовой либерализации для Украины, евродепутат от Болгарии Мария Габриэль.

«Теперь мы вовлечены в процесс, который я уже теперь, забегая вперед, расцениваю положительным, – заявила европарламентарий. – Ведь то, что мы уже достигли этой стадии, свидетельствует, что украинцы приложили усилия, эти усилия ценят, что была констатация реального прогресса. Поэтому сейчас рассмотрим это досье, найдем ответы на вопросы, чтобы они не возникали и после чтобы не было недоразумений. И пусть наш сигнал будет мощным и объединенным».

Евродепутат, которая начала изучение «украинского досье» и подготовку его для обсуждения и принятия комитетом Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел, отмечает, что с ее стороны не будет проволочек, да и вообще возможность завершения процесса предоставления Украине безвизового режима до начала осени является достаточно реальной.

Читайте такжеЕвропарламент ускорит рассмотрение вопроса о введении безвизового режима с Украиной

«При условии, что процедура идет, как предполагалось, мы можем понимать, что власть Украины дает такой сигнал, информируя население. Это хорошо. В то же время, будем откровенны, объясняя, для кого именно будут отменены визы, ведь это не касается тех, кто ищет заработка, а продолжительность поездок ограничена 90 днями. В то же время, думаю, что украинская власть хорошо работает, дает хороший сигнал, говоря своим гражданам: если мы будем выполнять наши обязательства, то очевидно, что такие сроки становятся все более оправданными, – пояснила Мария Габриэль.

Как сообщал УНИАН, Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел провел первое обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим. Депутат Мария Габриэль (Mariya Gabriel, группа европейских народников, Болгария) также начала свое выступление с того, что «констатировала прогресс, который сделала Украина».