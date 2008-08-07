Кучму с днем рождения поздравит Элтон Джон

Уже становится хорошей традицией устраивать ажиотаж в Крыму в начале августа по случаю юбилея большого человека. В минувшем году весь ЮБК гудел от юбилея Ротару, на сей раз гулять будет Леонид Данилович Кучма. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

В субботу Кучму поздравят не только политики, но и звезды эстрады. В том числе и зарубежной. Как стало известно, в элитной здравнице - комплекс «Айвазовский» в Партените - ждут даже Элтона Джона. Сколько времени ему позволят веселить публику - неизвестно. По слухам, Кучма рассматривал в качестве «гвоздя программы» несколько мировых имен, куда помимо Элтона Джона входили еще Стинг и Тина Тернер. Но поскольку именно сэр Элтон дружен с дочерью юбиляра Еленой Франчук, остановились на его кандидатуре.

Среди приглашенных голосистых гостей - Таисия Повалий, Николай Басков, Наталья Могилевская и Филипп Киркоров. Чтобы «зайка» российской эстрады успел к подножию Аю-Дага, где торжества стартуют в 20.00, его выступление в Ялте в концертном зале «Юбилейный» начнется на полчаса раньше, не в 19.00, а в 18.30. Вполне вероятно, что он выступит в первом отделении, оставив Тину Кароль веселить зрителей до полуночи самостоятельно.

Несмотря на то, что знаменитые артисты приглашены на праздник в качестве гостей, они обязательно будут петь. По слухам, артисты подготовили юбиляру сюрприз - хором они споют одну из любимых песен Леонида Даниловича. Неверняка в этот вечер прозвучит и дуэт Повалий - Басков, известно, что экс-президент очень любит слушать в их исполнении песню «Река судьбы».

Официальное приглашение на праздник гости получили еще в апреле. Кстати, специально для них практически полностью выкуплена одна из самых фешенебельных ялтинских гостиниц «Ореанда». Более сотни номеров забронированы под ВИП-персон. Должны приехать братья Кличко, Владимир Литвин, Дмитрий Табачник, Инна Богословская, Роман Бессмертный, Раиса Богатырева, Витольд Фокин, Виталий Масол, Игорь Юхновский. Какие подарки гости подготовили, в большинстве своем - секрет. Хотя в СМИ, например, появилась информация, что Владимир Литвин собирается подарить скульптуру архистратига Михаила. Известно также, что Леонид Данилович в качестве подарков предпочитает живопись.