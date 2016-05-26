МИД о приговоре Карпюку и Клыху: доказательство того, что в России отсутствует независимое правосудие

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с вынесением Верховным судом Чеченской Республики очередного позорного политизированного приговора по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, осудив их до 22,5 и 20 лет соответственно лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в участии в боевых действиях в г. Грозный в период 1994-1995 гг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Дело против наших соотечественников является апогеем продолжения российской властью политического преследования граждан Украины с активной проукраинской гражданской позицией в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации против Украины», - отмечается в заявлении МИД.

Российская сторона открыто демонстрировала заказной характер дела - доказательства стороны защиты и свидетельства незаконно заключенных украинцев систематически отклонялись, а в отношении Николая Карпюка и Станислава Клыха неоднократно применялись в ходе следственных действий пытки и другие запрещенные методы дознания.

В течение всего времени содержания украинцев совершались незаконные препятствия к посещению их консульскими должностными лицами Украины, грубо нарушая нормы международного права.

«Этот приговор является очередным бесспорным доказательством того, что в современной России отсутствует независимое правосудие», - говорится в заявлении.

Поэтому МИД Украины требует от российской стороны немедленной отмены этого противоправного решения и освобождения Николая Карпюка и Станислава Клыха.

«Требуем также освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины, которые являются политическими заложниками и жертвами российской агрессии против Украины», - подчеркивается в заявлении.