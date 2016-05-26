"Они штампуют эти псевдоприговоры": Порошенко прокомментировал сроки заключения для Карпюка и Клыха

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом Петр Порошенко заявил на встрече с адвокатами Марком Фейгиным и Николаем Полозовым, которые защищали украинскую летчицу Надежду Савченко в российском суде.

Глава государства назвал освобождение Савченко общей победой.

"Каждому из вас я благодарен за ту помощь, которая была оказана, – она сыграла важную роль. Эффективная координация наших действий способствовала решению вопроса и возвращению Надежды домой", - сказал Порошенко.

"Вы сыграли очень важную роль. Ее нельзя недооценивать. Спасибо вам за помощь. Вы не испугались выступить на защиту не только Надежды Савченко, но и общечеловеческих ценностей", - добавил он.

Порошенко также отреагировал на приговор чеченского суда гражданам Украины Карпюку и Клыху.

"Они просто штампуют эти псевдоприговоры, и даже сроки заключения не меняются", - сказал президент.

Глава государства отметил, что продолжит бороться за их освобождение и возвращение на Родину, как боролся за освобождение Савченко.

"И за них мы будем бороться. Приложим максимум усилий для того, что они вернулись в Украину", - подчеркнул Порошенко и добавил, что Украина считает Карпюка и Клыха политическими заключенными, а по Минским соглашениям все заключенные должны быть освобождены.

Президент также подчеркнул, что адвокаты могут рассчитывать на его полную поддержку в вопросах освобождения незаконно заключенных в российских тюрьмах украинских граждан.

Адвокат Марк Фейгин, в свою очередь, отметил, что работать было действительно тяжело, но он рад положительному результату. Он выразил надежду, что освобождение Савченко – первое, но не последнее.

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"Мы надеемся, что это станет способом решения подобных проблем. Казалось бы, если это получилось один раз, то это получится и с десятком других политических заключенных. Мы рассчитываем, что нам удастся добиться успеха и в других делах", - сказал он.

"Для нас как россиян это большой позор, что в XXI веке есть политзаключенные. Это позор, который не смывается, что в стране, которая столько всего пережила, есть политзаключенные", - добавил защитник.

Адвокат Николай Полозов обратил внимание на вопросы крымских татар и ухудшение их положения на временно оккупированном полуострове.

"Мы видим, что сейчас усугубляется ситуация в Крыму. В основном это касается крымских татар. Они являются гражданами Украины, и мы видим, что Россия фактически по этническому признаку выбирает новых жертв, новых заключенных. Там не только уголовные дела возбуждаются, но и исчезают люди", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что вопрос крымскотатарского народа сейчас является одним из приоритетных и в его работе как президента, и в работе многих политиков, дипломатов.

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Как сообщал УНИАН, в России Карпюка и Клыха обвиняют в "участии в банде", убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994-го и начале 1995 года сам принимал в них участие. Также им инкриминируют участие в те годы в УНА-УНСО (тогда это были две отдельные организации), запрещенной в РФ с 2014 года.

Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском Орле. Украинцы отрицают свою вину и заявляют, что признания были выбиты из них следствием под пытками.

24 мая министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина в первый день после вступления в силу приговора по делу Карпюка и Клыха обратится с запросом об их экстрадиции.

Сегодня Верховный суд Чечни приговорил Карпюка к 22,5 года заключения в колонии строгого режима, Клыха - к 20 годам заключения.