Задержанный в РФ украинец Карпюк в суде рассказал, что его сыну угрожали пытками - журналист

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

"Карпюк выступил сегодня с последним словом - одним из самых проникновенных и искренних, что я слышал в судах. Говорил о том, что его судят не за события 20-летней давности, а потому что он украинец, и из-за того, что Россия сделала его Родине сейчас. Говорил, что не испытывает никакой злости к тем, кто его пытал и заставил оговорить себя. Рассказал о пытках, о том, как его запугали в итоге, что с малолетним сыном будут делать то же, что и с ним. Передавал благодарность украинцам, которые поддерживают его: он чувствует эту заботу", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что другой задержанный - Клых, "при всех проблемах восприятия, сказал точно и определенно, что никогда до этого процесса не был в Чечне и ни в каких боях участия не принимал. Показал следы от пыток, которым подвергался на протяжении месяцев во время следствия".

Справка УНИАН. Украинцев Карпюка и Клыха обвиняют в "участии в банде", убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. Российское следствие утверждает, что Клых и Карпюк во времена Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню, а Карпюк в конце 1994 и в начале 1995 года сам принимал в них участие.

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По информации СМИ, российские спецслужбы похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, Клыха задержали в августе того же года в российском городе Орел. Оба отрицают свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр "Мемориал" признал граждан Украины Карпюка и Клыха политическими заключенными.