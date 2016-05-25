Европарламент ускорит рассмотрение вопроса о введении безвизового режима с Украиной

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Президент Европейского парламента поздравил главу государства и украинский народ с освобождением Надежды Савченко.

«Это отличная новость для друзей Украины, в течение двух лет боролись за ее освобождение из русского плена. Это победа президента Украины и всего украинского народа», - подчеркнул Шульц.

Порошенко выразил надежду на дальнейшую решительную поддержку со стороны Европейского Парламента в вопросе освобождения всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России, а также продолжения давления на российскую сторону для полного выполнения ею и других положений Минских договоренностей.

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Шульц выразил обеспокоенность политикой безопасности на Донбассе и осудил увеличение количества обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков. Он отметил, что в этих условиях санкции против России не могут быть ни отменены, ни смягчены.

Президент Европейского парламента подтвердил последовательную поддержку со стороны Европарламента в вопросе скорейшего предоставления Украине безвизового режима. «Рассмотрение законодательного предложения Европейской Комиссии по либерализации визового режима с Украиной в Европейском парламенте начнется уже завтра. Мы сделаем все возможное для скорейшего завершения этого процесса», - отметил Шульц.

Президент Украины призвал сторону ЕС к справедливому рассмотрению вопроса о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в ЕС.

Глава государства сообщил о прогрессе Украины во внедрении реформ. В свою очередь Президент Европейского парламента высоко оценил реформаторские усилия президента и заверил в неизменной и всесторонней поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

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Порошенко и Шульц договорились продолжить координацию действий по актуальным вопросам взаимодействия между Украиной и ЕС в рамках политических консультаций высокого уровня 27 июня в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент идет по плану, а информации о задержках нет.