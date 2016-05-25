Евродепутат: Оснований для отмены санкций с РФ из-за освобождения Савченко нет

Об этом в среду, 25 мая, заявила глава фракции Зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс интервью для DW.

По словам Хармс, обмен пленными и заложниками - это лишь часть Минских соглашений "и не самая важная часть". Куда важнее, по ее мнению, есть такие пункты, как восстановление контроля Украины на определенных участках украинско-российской границы, соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений. "А этого сейчас не наблюдается", - отметила Хармс.

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Наоборот, политик указала на повторную эскалацию противостояния в регионе, что имеет место в последние дни. "Поэтому я вижу немного причин для того, чтобы вести разговоры об отмене санкций. Как раз наоборот, санкции - важный инструмент в том, чтобы дипломатическим путем успешно давить на Россию", - сказала она.

Кроме того, Хармс указала также на необходимость сохранения пристального внимания международного сообщества к судьбе других заключенных в РФ украинских граждан.