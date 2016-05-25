"Поверьте, я ничего не боюсь": Савченко впервые выступила на свободе после прибытия в Украину (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время общения с журналистами в аэропорту "Борисполь" после возвращения из российского плена.

"Спасибо всем людям за то, что вы боролись за меня и за каждого", - сказала Савченко.

Она отметила, что благодарит тех, кто желал ей добра, поскольку благодаря этому она "выжила", а также тем, кто желал ей зла, поскольку "назло вам я выжила".

"И хочу сказать спасибо тем, кто был равнодушен. Спасибо, что не мешали", - сказала летчица.

Кроме того, Савченко заявила, что едет в Администрацию президента, где состоится ее пресс-конференция.

Савченко, обращаясь к представителям масс-медиа, сказала: "Поверьте, я отвечу на все ваши вопросы. На самые коварные ваши вопросы, на самые лучшие ваши вопросы. Поверьте, я ничего не боюсь".

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Также Савченко попросила прощения у всех матерей, чьи дети не вернулись из АТО или до сих пор остаются в неволе. "Я на свободе! Я хочу попросить прощения у тех матерей, дети которых не вернулись из АТО, а я еще до сих пор жива. Я хочу попросить прощения у всех матерей, дети которых сидят в неволе. Я хочу вам сказать: я не верну мертвых, но всегда готова положить свою жизнь на поле боя за Украину. Я сделаю все возможное, чтобы каждый ребенок, который сидит сейчас в неволе, был на свободе!", - заявила Савченко.

Кроме того, она заявила, что патриоты должны управлять в стране. "Все герои Украины не должны умирать. Очень выгодно, когда герои мертвы. Плохо, когда они живы, всем плохо, но мы будем жить, и герои будут в Верховной Раде Украины... Герои будут на зависть российской Думе, и они будут во славу Украине, в благодарность украинскому народу. У нас будет Верховная Рада состоять из тех людей, которые достойны... Мы будем жить в Украине так, как достойно должен жить человек", - подытожила украинская летчица.