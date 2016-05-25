Геращенко анонсировала хорошие новости насчет еще двоих заключенных в РФ украинцев
Через два месяца будут хорошие новости насчет еще двоих украинских политзаключенных РФ.
Об этом заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, сообщает "112 Украина".
По ее словам, через два месяца будут позитивные новости в отношении еще двоих заключенных в РФ украинцев.
"Очевидно, что для украинской власти, для президента это (освобождение Савченко - ред.) очень важно, но это только первый шаг по освобождению всех других политзаключенных, которые сегодня удерживаются в РФ. И мы ожидаем, что до конца мая так же будут позитивные новости относительно еще двух политзаключенных", - заявила она.
Как известно, сегодня украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко вернулась в Украину. Несколько ранее Геращенко говорила о том, что до конца мая ожидаются позитивные новости насчет политзаключенных-украинцев в РФ Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.