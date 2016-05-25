Геращенко анонсировала хорошие новости насчет еще двоих заключенных в РФ украинцев

Об этом заявила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, сообщает "112 Украина".

По ее словам, через два месяца будут позитивные новости в отношении еще двоих заключенных в РФ украинцев.

"Очевидно, что для украинской власти, для президента это (освобождение Савченко - ред.) очень важно, но это только первый шаг по освобождению всех других политзаключенных, которые сегодня удерживаются в РФ. И мы ожидаем, что до конца мая так же будут позитивные новости относительно еще двух политзаключенных", - заявила она.

Как известно, сегодня украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко вернулась в Украину. Несколько ранее Геращенко говорила о том, что до конца мая ожидаются позитивные новости насчет политзаключенных-украинцев в РФ Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева.