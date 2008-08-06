МЧС и строителей после отъезда Ющенко как корова языком слизала?

15:24, 06 августа 2008
Политика
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Томенко просит прекратить цирк

Николай Томенко
На Закарпатье сразу после отъезда Президента Виктора ЮЩЕНКО прекратились все активные восстановительные работы.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО, который в настоящее время находится в Закарпатской области.

“Необходимо прекратить цирковые представления, когда через час после отъезда Президента из пострадавших территорий исчезают представители МЧС, строители и транспортники, оставив после себя две зарытые трубы в реке и капсулу - фундамент будущего дома”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сегодня, находясь в селе Ясиня Раховского района вместе с депутатом от БЮТ Александром КЕМЕНЯШЕМ, не увидел проведение никаких восстановительных работ. “Большое удивление у нас и у жителей села вызывал тот факт, что после отъезда Президента сотни работников МЧС, транспорта и строители на следующий день исчезли. Возможно, они уехали за Президентом в другую область?”, - сказал народный депутат.

Он напомнил, что Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента об объявлении отдельных территорий 6 областей Украины зоной экологического бедствия, и поэтому именно здесь должны быть сосредоточены все силы МЧС и других подразделений.

Н.ТОМЕНКО также высказал предложение, что стоило бы 70 млн. грн., которые выделены на проведение военного парада в день Независимости, использовать на мобилизацию военных для проведения восстановительных работ в зоне стихийного бедствия.

Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы вопрос по восстановлению дорог местного значения стал одной из составляющих государственной программы противопаводковых мероприятий, и обеспечить централизованное финансирование через “Укравтодор”. “Только при этом условии проблемы с дорогами можно будет решить. Поскольку по утверждениям жителей пострадавших регионов, документы по этому вопросу давно находятся на рассмотрении органов местной власти, но до сих пор ни одна гривня не выделена”, - сказал народный депутат.

Н.ТОМЕНКО также заметил, что необходимо обратиться к правительству и местным советам с требованием обеспечить реальное выполнение восстановительных работ в областях, пострадавших от стихийного бедствия.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил село Ясиня Раховского района Закарпатской области, пострадавшее от стихийного бедствия 23-27 июля.

 

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