Путин подписал указ о "помиловании" Савченко

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Соответствующий указ уже подписан.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.