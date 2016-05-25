Путин подписал указ о "помиловании" Савченко
15:09, 25 мая 2016Политика
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Президент России Владимир Путин "помиловал" незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко.
REUTERS
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Соответствующий указ уже подписан.
Как сообщают российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.
Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.
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