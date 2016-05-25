"Фашистская песня" Джамалы и "попытки США окружить РФ": обзор пропаганды в пророссийских СМИ

Кремлевские "средства дезинформации", например, охотно сообщили о "голосования Венеции" за признание Крымского полуострова частью Российской Федерации и отмене санкций ЕС, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на очередной обзор DisinfoReview.

Несмотря на то, что совет итальянского региона Венето действительно принял такое заявление, российские СМИ "забыли" сообщить, что это решение не является обязательным к выполнению итальянскими властями.

Демонстрируя "растущую поддержку" отмены ограничительных мер ЕС, россСМИ напомнили, что в апреле 2016 года "большинство депутатов национального собрания Франции" также проголосовали за снятие антироссийских санкций. Однако пропагандисты РФ опять же "забыли" отметить, что за решение проголосовали только 55 из 577 депутатов нижней палаты французского парламента.

"Журналисты РФ делают предположение, что одной из причин "усиления антисанкционных настроений в ЕС" является то, что "европейцы опасаются усиления гегемонии США". Нахождение логической связи между этими двумя вопросами журналисты РФ остаются на усмотрение своего читателя", - отмечают авторы обзора.

В центре внимания российских СМИ до сих пор остается НАТО. В контексте будущего июльского саммита в течение прошлой недели в российских СМИ активизировались нападки на Альянс.

Снова повторялись тезисы о том, что "США пытаются окружить Россию", "Вашингтон готовится к войне" и "милитаризация Балтийского региона повышается вероятность возникновения военного конфликта".

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"Враждебность НАТО" в России аргументировали фразой, что якобы сказал в интервью Радио Польша Збигнев Бжезинский, который якобы заявил, что "Москва не уважает НАТО", а также высказался за "жесткий подход в отношении российских провокаций".

Проблема в том, что российские журналисты "перепутали" Бжезинских. С таким заявлением для Радио Польша выступил не Збигнев (бывший советник президент США Джимми Картера), а Ян Бжезинский – старший научный сотрудник атлантического совета центра Брента Скоукрофта по международной безопасности.

Не обошли вниманием на этой неделе российские СМИ и фашистов с Украины. Термин "укрофашисты" неоднократно повторило так называемое юго-восточное информационно-аналитическое агентство.

Кроме того, пророссийская грузинская "Асавал-Дасавали" назвала упомянутого Збигнева Бжезинского "фашистским лидером", девиз которого - "мы разрушили Советский Союз, теперь очередь православия".

А пророссийское болгарское издание bultimes.com просто написало о том, что "Джамала победила на "Евровидении-2016" с "фашистской песней".