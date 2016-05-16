СМИ оценили вероятность продления санкций Евросоюза против России

Об этом говорится в материале "Дипломатия войны: украинская концепция выборов на Донбассе" на Лига.net.

Отмечается, что санкции против России в целом покажут свою эффективность в среднесрочной перспективе - особенно в части запрета на продажу технологий добычи полезных ископаемых, технологий разведки и бурения, доступ к которым для россиян закрыт.

Потому сейчас Кремль сосредоточится на ослаблении санкций в части кредитования - эта проблема бьет по РФ прямо сейчас. "Отсутствие доступа к финансовому рынку Запада из-за санкций - ключевая проблема (Путина, - Ред.). Если бы санкции ослабили этим летом, он мог бы использовать это на парламентских выборах как аргумент в пользу своих агрессивных действий", - говорит высокопоставленный собеседник тздания в офисе Порошенко.

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Кроме того, в материале говорится, что вероятность ослабления санкций существует. Однако, утверждают собеседники на разных уровнях, этим летом, с высокой долей вероятности, санкции продлят до декабря без изменений - на сегодняшний день именно таково настроение лидеров ключевых стран ЕС.

В то же время рассчитывать на усиление санкций, говорят собеседники в МИД Украины, не стоит: даже после недавнего запроса Европейского парламента на ужесточение санкционных мер против Москвы. "По Крыму - это отдельный вопрос, мы работаем над усилением. По Донбассу, к сожалению, пока нет перспектив усиления - россияне не дают повода, который показался бы европейским дипломатам достаточным", - говорит высокопоставленный собеседник издания в МИД.

Также предполагается, что ослабление санкций может произойти в декабре. Задача Украины к этому времени - объединить Большую семерку (G7), не допустив ослабления давления на Россию. И ключевым рычагом может стать закон о выборах на Донбассе, который будет привязан к обязательств РФ вывести войска, допустить вооруженную миссию ОБСЕ и вернуть контроль над границей.

Ранее ученые впервые подсчитали эконометрическими методами влияние санкций на российский экономический рост. Согласно исследованию, верхний предел ущерба для роста оценивается в 11%. Российская экономика в среднем потеряла 2 п.п. поквартального роста ВВП из-за санкций Запада.