Москаль обнародовал документ, по которому перевозили "дипломатическую контрабанду сигарет"

"Поскольку Министерство иностранных дел Украины даже через три дня после задержания "дипломатической контрабанды" никак не может найти письмо Посольства Украины в Словакии, на основании которого в Венгрию пытались завезти крупную партию нелегальных сигарет, обнародую этот документ для общественности", – отмечает Москаль на своем официальном сайте.

Отмечается, что письмо написано на украинском и словацком языках на официальном бланке Посольства Украины в Словацкой Республике с исходными данными: № 6139/24-612-920 от 19.05.2016 г.

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"Есть гербовая печать и подпись 1-го секретаря Посольства Украины Оксаны Лищишин. Адресат письма такой: "Всем кого это касается, таможенным и пограничным органам". И текст: "Настоящим подтверждается, что 21.05 – 24.05 2016 года на дипломатической машине Volkswagentransporter EE 24 158 перевозится дипломатический груз. Согласно Венской конвенции он не подлежит контролю", - подчеркнул Москаль.

Москаль также обратился к Верховной Раде и отметил, что "в Украине давно следует вернуть уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров, так, как это есть в Евросоюзе. Админпротоколами и символическими штрафами штрафами побороть контрабанду, которую возят как простые граждане, так и господа с дипломатическими паспортами, нереально".

Как сообщал УНИАН, закарпатские таможенники изъяли почти 60 тыс. сигарет у украинца с дипломатическим паспортом и письмом от одного из посольств Украины о том, что в автомобиле перевозится дипломатический груз, который не подлежит контролю.

В МИД не назвали фамилию задержанного, зато предложили называть его дипломат "Л". Однако Москаль заявляет, что контрабандные сигареты через границу пытался провезти житель Киева Сергей Лищишин, который является мужем первого секретаря Посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин.