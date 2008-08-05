Против депутата БЮТ возбудили уголовное дело

В отношении депутата Тернопольского областного совета от БЮТ, который угрожал оружием работникам гостиницы, возбуждено уголовное дело.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель прокурора Тернопольской области Григорий ГУЛЕВСКИЙ, дело возбуждено по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины “хулиганство с применением огнестрельного оружия”. По его словам, за такие действия законодательство предусматривает лишение свободы до 3-7 лет.

Меры пресечения к задержанному не применяли. Как объяснил Г.ГУЛЕВСКИЙ, депутат имеет семью, бизнес, и следователи убеждены, что он не скроется.

Оружие у депутата изъято. “Сейчас оно выступает как вещественное доказательство”, — сообщил Г.ГУЛЕВСКИЙ.

Будет ли иметь право депутат в дальнейшем пользоваться оружием, будет зависеть от решения сектора разрешительной системы управления общественной безопасности, которое дает такие разрешения, отметил заместитель прокурора. При этом он согласился, что во время инцидента в гостинице депутат нарушил правила пользования и обращения с оружием.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в селе Смыкивцы возле Тернополя правоохранительные органы задержали депутата облсовета, который угрожал оружием работникам гостиницы “Глобус”. У него было изъято охотничье оружие – переделанный АК-МС-47 и газовый пистолет.

Во время инцидента никто не пострадал, материальный ущерб также не причинен.