Стороны не могут согласовать численность вооруженной полицейской миссии на Донбассе - СМИ

Минимально возможная — от полутора тысяч (против категорически выступает Киев, считая ее недопустимо малой - Ред.), говорится в статье ZN.UA.

Максимально возможная — до 11 тысяч (тут уже категорически против Москва - Ред.), отмечается в материале. По информации журналиста издания, предполагается, что миссия будет оснащена легким вооружением и обеспечена бронированной техникой.

В то же время, о танках речь не идет, но наличие БТР вполне обоснованно, пишет автор статьи.

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"Киев добивается, чтобы мандат миссии был максимально широким, и надеется, что она окажется самой масштабной в истории. В этом случае ОБСЕ может обратиться к ООН с просьбой оказать материальную, техническую, консультативную и логистическую помощь в разворачивании миссии. Во всяком случае, отечественный МИД такую возможность прорабатывает", - говорится в статье.

"Москва, разумеется, будет этому всячески препятствовать. Дискуссия предстоит долгая, сложная и предметная. Ее итог в равной степени зависит и от настойчивости Киева и от мудрости Берлина и Вашингтона. Принципиальное условие Украины на сегодня — без обеспечения безопасности разговоры о выборах невозможны. Обеспечение безопасности в ОРДЛО без присутствия полицейской миссии и круглосуточного полномасштабного мониторинга границы — невозможно. На разворачивание полновесного полицейского контингента, по утверждениям спецов, понадобится не менее полугода. А ведь еще даже решение не принято", - пишет автор.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе и увеличение их численности.

15 апреля президент Украины Порошенко, Меркель и Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

22 апреля президент Украины сообщил, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.

27 апреля пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер сообщил, что, председательствующая в ОБСЕ Германия попросила секретариат ОБСЕ разработать варианты для улучшения безопасности во время возможных местных выборов на оккупированной части Донбасса, но о создании вооруженной миссии в настоящее время речь не идет.

13 мая первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что решение о возможном размещении вооруженной миссии на Донбассе должно приниматься консенсусом всеми странами-членами ОБСЕ в Вене на заседании Постоянного совета организации.