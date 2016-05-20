Альянс проведет консультации с РФ о возможности проведения заседания Совета Россия-НАТО до саммита в Варшаве
Североатлантический альянс проведет консультации с Россией относительно возможности проведения заседания Совета Россия-НАТО до саммита Альянса в Варшаве, который запланирован на 8-9 июля.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе по завершении двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.
"Мы обсудили этот вопрос на нашем неформальном заседании, и по этому поводу было широкое согласие... Мы в НАТО согласились искать возможности для проведения нового заседания Совета НАТО-Россия, потому что мы убеждены, что важно иметь открытые каналы для политического диалога, особенно во времена, которые мы видим сейчас", - сказал он.
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Говоря о возможной повестке дня, генсек Альянса отметил, что для НАТО "всегда было важно говорить об Украине". "Но, когда речь идет о других вопросах повестки дня, важно сесть и консультироваться с Россией, выбрать модальность и время проведения заседания", - подчеркнул Столтенберг.
При этом он отметил, что в НАТО "мы никогда не прекращали Совет НАТО-Россия, мы прекратили практическое сотрудничество".