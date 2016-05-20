"Пусть не лезут к микрофону": Лавров прокомментировал решение Столтенберга о созыве Совета РФ - НАТО
16:03, 20 мая 2016Мир
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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг должен был сначала обсудить с Москвой проведение Совета Россия - НАТО, а не объявлять его.
REUTERS
Он отметил, что Совет Россия - НАТО работает на основе консенсуса, передает ТАСС.
"С какой стати он (Столтенберг - Ред.) сказал это (о проведении Совета Россия - НАТО до саммита альянса в Варшаве 8-9 июля - Ред.)? Совет Россия - НАТО работает на основе консенсуса. Если они хотят это обсуждать, пусть обсуждают с нами, а не лезут к микрофону", - заявил Лавров.
Читайте такжеГермания и Франция выступают за проведение еще одного заседания Совета НАТО-РоссияНапомним, ранее Столтенберг сообщил, что главы МИД НАТО решили провести еще одно заседание Совета Россия - НАТО до саммита Альянса в Варшаве 8-9 июля.
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