"Пусть не лезут к микрофону": Лавров прокомментировал решение Столтенберга о созыве Совета РФ - НАТО

Он отметил, что Совет Россия - НАТО работает на основе консенсуса, передает ТАСС.

"С какой стати он (Столтенберг - Ред.) сказал это (о проведении Совета Россия - НАТО до саммита альянса в Варшаве 8-9 июля - Ред.)? Совет Россия - НАТО работает на основе консенсуса. Если они хотят это обсуждать, пусть обсуждают с нами, а не лезут к микрофону", - заявил Лавров.

Читайте такжеГермания и Франция выступают за проведение еще одного заседания Совета НАТО-РоссияНапомним, ранее Столтенберг сообщил, что главы МИД НАТО решили провести еще одно заседание Совета Россия - НАТО до саммита Альянса в Варшаве 8-9 июля.