ЦИК назначил на 17 июля выборы депутатов Рады в округах №114 и №183

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата комиссии, соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания ЦИК.

Отмечается, что ЦИК обратился к Верховной Раде и Кабинету министров относительно увеличения расходов госбюджета на 2016 год по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины".

Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Юрия Гарбуза и Андрея Гордеева, избранных соответственно в округах №114 (Луганская область) и №183 (Херсонская область).

При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных выборов начинается со дня, следующего после дня опубликования этого постановления.

Кроме того, ЦИК обратился к Луганской областной администрации относительно предоставления ему заключения о возможности организации и подготовки в соответствии с законом проведения промежуточных выборов депутата Рады на отдельных избирательных участках округа №114.

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Таким образом, 17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов Украины состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).

Выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины в округе №23, 27, 85, 151 и 206 началось 19 мая 2016 года, а в округах №114 и №183 начнется с 22 мая.

Напомним, президент Петр Порошенко в конце апреля назначил Гордеева председателем Херсонской ОГА, а Гарбуза - Луганской ОГА.