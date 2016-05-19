Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Гарбуза, ставшего главой Луганской ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот депутат был избран в ВР в одномандатном избирательном округе №114 в Луганской области. Его полномочия досрочно прекращены в связи с поданным им заявлением.

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Как сообщал УНИАН, 29 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Гарбуза председателем Луганской областной государственной администрации.