Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Гарбуза, ставшего главой Луганской ОГА
17:53, 19 мая 2016Политика
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Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Юрия Гарбуза.
Рада прекратила полномочия Гарбуза / rbc.ua
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Этот депутат был избран в ВР в одномандатном избирательном округе №114 в Луганской области. Его полномочия досрочно прекращены в связи с поданным им заявлением.
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Как сообщал УНИАН, 29 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Гарбуза председателем Луганской областной государственной администрации.
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