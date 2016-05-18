Начальник Генштаба ВСУ Муженко в НАТО будет говорить об оружии для Украины

Как сообщил Муженко в интервью УНИАН, соответствующая встреча должна состояться в четверг в штаб-квартире НАТО.

"Мы обязательно будем обсуждать вопрос предоставления оружия Украине - в каких объемах и какое вооружение может быть нам предоставлено в ближайшее время и в перспективе", - сказал он.

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Начальник ГШ ВСУ уточнил, что речь идет о вооружении, "начиная с средств разведки, заканчивая противотанковым вооружением, включая радарные системы, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы), средства связи и ряд других".

Кроме того, Муженко сообщил, что в рамках заседания Военного комитета НАТО проинформирует коллег из стран-членов альянса о ситуации в Украине. "Мы хотим понимания той опасности, которая сегодня существует для Украины и, соответственно, понимание необходимости поддержать Украину в такое тяжелые для нее время", - подчеркнул он.