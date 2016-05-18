Королева Елизавета II уверяет, что правительство Великобритании продолжит помогать Украине

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в Facebook.

Королева Елизавета II открыла новую сессию британского парламента, и во время обращения к парламентариям обозначила приоритеты своего правительства, в частности относительно Украины.

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"Мое правительство и в дальнейшем будет работать над решением конфликта в Украине", - отметила она.

В то же время посол Великобритании в Украине Джудит Гоф разъяснила главные приоритеты в работе посольства на этот год в размещенном в Facebook видео.

Гоф отметила, что Великобритания хочет видеть Украину процветающей, стабильной и защищенной страной на европейском континенте.

Британия будет сотрудничать с международными партнерами для содействия разрешению конфликта на востоке Украины, а также проводить военные учения для украинских военных и помогать в реформировании украинских Вооруженных сил, будет продолжать осуществлять гуманитарную и миротворческую работу. Британия будет работать и в дальнейшем в продвижении своего влияния и ценностей для поддержания украинской территориальной целостности, суверенитета и независимости.

"Мы будем работать, чтобы побороть коррупцию и поддержать реформаторов, которые прилагают усилия для построения процветающего и демократического будущего в этом регионе", - заявила Гоф.